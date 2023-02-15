Живая Кубань

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На Кубани юный мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой

На Кубани юный мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой

На Кубани юный мотоциклист погиб в ДТП с иномаркойСмертельная авария произошла в Абинске накануне. Около восьми вечера на улице Советов на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог мотоциклист не уступил дорогу Nissan Almera и влетел в нее.

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