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Царьград

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Александр Сысуев объяснил, как сохранить серебро от потемнения

Александр Сысуев объяснил, как сохранить серебро от потемнения

Заведующий лабораторией РТУ МИРЭА Александр Сысуев рассказал, как защитить серебро от потемнения. Он предложил хранить его в герметичных пакетах и снимать перед использованием кремов.

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