БПЛА «Лютый» получил крылатые ракеты БПЛА Ан-196 на выставке в Фарнборо. Фото Armyrecognition.comС 2023 года Украина бьёт по объектам на территории России беспило.
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БПЛА «Лютый» получил крылатые ракеты БПЛА Ан-196 на выставке в Фарнборо. Фото Armyrecognition.comС 2023 года Украина бьёт по объектам на территории России беспило.
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