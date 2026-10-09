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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейс «Спартака» в Самару перед матчем с «Крыльями» задержали на 1,5 часа

« Спартак » был вынужден задержаться в аэропорту перед вылетом на матч с «Крыльями Советов». Команды встретятся в Самаре 10 октября.

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