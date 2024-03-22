Жители Алтая не смогут увидеть "космическую медузу" из-за переноса запуска

Проблема в том, что 21 марта было очень удачное время для наблюдения, а в новое время запуска будет слишком светло Вечером 21 марта небо над Барнаулом должна была украсить "космическая медуза" от ракеты-носителя "Союз-2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии