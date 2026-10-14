Белорус Хаслаханов взял золото молодежного ЧМ по борьбе в Лас-Вегасе

Белорусский борец греко-римского стиля Абубакар Хаслаханов победил Егора Якушенко из Украины со счетом 2:1 в финале весовой категории до 97 кг на молодежном чемпионате мира в Лас-Вегасе.
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