‼️ Новый учебный год 2026–2027: какие изменения ждут с 1 сентября 🎒Каждый год в российских школах появляются обновления.
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‼️ Новый учебный год 2026–2027: какие изменения ждут с 1 сентября 🎒Каждый год в российских школах появляются обновления.
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