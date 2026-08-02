НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Акинфеев после 1:1 с «Крыльями»: «Надо смотреть в будущее, надеюсь, оно будет хорошим для нас. Верю, что все наладится, посмотрите, какая чудесная погода»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам после ничьей с «Крыльями Советов» в матче Альфа-Банк РПЛ (1:1).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии