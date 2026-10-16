5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 19 по 25 октября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы».
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