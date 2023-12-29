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Дзен Дневник

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Почему при большой влажности жара переносится тяжелее?

Почему при большой влажности жара переносится тяжелее?

Когда наступает слишком жаркая погода, человек может испытывать определенный дискомфорт. Из-за этого некоторые пытаются найти способы охладиться, например, посидеть под вентилятором, принять холодный душ или просто съесть мороженное.

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