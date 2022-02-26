Медвежий угол

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Мы должны были воевать: Обиженный Запад обещает мстить России

Мы должны были воевать: Обиженный Запад обещает мстить России

Президент США Джо Байден, на котором лежит основная ответственность за этот грандиозный провал, пытаясь прикрыться смотрящими в рот Вашингтону вассалами, пообещал "единый и решительный ответ" на действия России, которую "мир привлечёт к ответственности" за этот якобы "ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности".

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