Президент США Джо Байден, на котором лежит основная ответственность за этот грандиозный провал, пытаясь прикрыться смотрящими в рот Вашингтону вассалами, пообещал "единый и решительный ответ" на действия России, которую "мир привлечёт к ответственности" за этот якобы "ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности".