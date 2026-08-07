В Тюменской области сотрудники полиции вместе с инструктором по физической культуре провели «Зарядку со стражем порядка» для ребят из «Движения первых»

В Тюменской области в рамках проведения общероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» старший инспектор ПДН МО МВД России «Голышмановский» вместе с инструктором по физической культуре Альфией Игрушкиной организовали спортивное мероприятие для ребят из «Движения Первых».
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