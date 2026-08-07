Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

В Тюменской области сотрудники полиции вместе с инструктором по физической культуре провели «Зарядку со стражем порядка» для ребят из «Движения первых»

В Тюменской области в рамках проведения общероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» старший инспектор ПДН МО МВД России «Голышмановский» вместе с инструктором по физической культуре Альфией Игрушкиной организовали спортивное мероприятие для ребят из «Движения Первых».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии