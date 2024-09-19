Сотрудник полиции Оренбургской области помог оказавшейся в беде одинокой женщине-инвалиду

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Новосергиевскому району Оренбургской области младший лейтенант полиции Ярослав Шкапа помог оказавшейся в беде одинокой женщине-инвалиду, проживающей в поселке Новосергиевск.
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