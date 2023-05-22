Военное обозрение

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Новая модификация высокоточного снаряда «Краснополь» для БПЛА прошла этап опытной эксплуатации

Новая модификация высокоточного снаряда «Краснополь» для БПЛА прошла этап опытной эксплуатации

Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова продолжает работы над новой модификацией высокоточного снаряда "Краснополь", предназначенной для применения с беспилотных летательных аппаратов.

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