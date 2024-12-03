Театр абсурда
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Театр абсурда

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Если называть вещи своими именами...

Если называть вещи своими именами...

В чем прикол Грузии? Я вот одного понять не могу, глядя на всю эту вакханалию в Тбилиси, ну ребята , если вы собрались упираться, сделайте три простых вещи, перекройте аэропорты и границу, а то к Вам там уже "самолеты дружбы" грозятся прилететь, арестуйте уже Вашу бабку французскую, которая у Вас там за президента, ну и давайте уже легкую бронетехнику на улицы, а всех активных в тюрьму и поживее.

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