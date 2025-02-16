Анна Ван Денски: Зеленский – лидер или марионетка?

Почему Зеленский не выражает собственную позицию на международной арене? Какова роль США в украинском конфликте и как это влияет на Зеленского? Может ли Украина стать сырьевой колонией для Запада? Анна Ван Денски, международный журналист и политический обозреватель, вышла в прямой эфир из Брюсселя и ответила на вопросы зрителей.