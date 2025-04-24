В Челябинской области сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Верхнеуральскому району раскрыли убийство 23-летней давности

В марте 2002 года в городе Верхнеуральске, в квартире одного из домов по улице Мира, был обнаружен труп гражданина 1955 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных ран головы и тела, а также следами удушения.
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