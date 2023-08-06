Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Польша будет близким другом Украины только до окончания боевых действий

Варшава будет близким другом киевской стороны только до завершения боевых действий. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Михаил Подоляк, советник руководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского.
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