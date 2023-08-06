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Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Польша будет близким другом Украины только до окончания боевых действий

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Польша будет близким другом Украины только до окончания боевых действий

Варшава будет близким другом киевской стороны только до завершения боевых действий. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Михаил Подоляк, советник руководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

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Комментарии
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VM
Viktor Myskov
Польша никогда не была и не будет другом Украины, она преследует только свои корыстные цели. Пан не может быть другом холопа-курвы, тем более связанным с Бандерой и Шухевичем. Получат Львов и разберутся со своими обидчиками полностью.
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