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Личный блог инженера Павла Самуты

4 подписчика

Искусство линий: Как правильно выбрать и использовать разные типы линий на чертеже

Искусство линий: Как правильно выбрать и использовать разные типы линий на чертеже

Когда вы смотрите на чертеж, что первое бросается вам в глаза? Какие чувства вызывает у вас эта плоская поверхность листа, усыпанная линиями? Подобно магии, эти линии обладают силой переносить информацию, вызывать эмоции и увлечь вас в мир инженерных изысков.

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