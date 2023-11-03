Искусство линий: Как правильно выбрать и использовать разные типы линий на чертеже

Когда вы смотрите на чертеж, что первое бросается вам в глаза? Какие чувства вызывает у вас эта плоская поверхность листа, усыпанная линиями? Подобно магии, эти линии обладают силой переносить информацию, вызывать эмоции и увлечь вас в мир инженерных изысков.