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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Как живет теперь София Ротару: Потеряла мужа, внук сбежал на лодке, а сама отказалась от сцены

Шоу-бизнес: Как живет теперь София Ротару: Потеряла мужа, внук сбежал на лодке, а сама отказалась от сцены

София Ротару более полувека считалась одной из главных звезд в постсоветском пространстве. Поклонники были в восторге от ее голоса, характера и красоты, а слушатели России, Украины и Молдовы в равной степени считают ее представительницей своей эстрады.

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