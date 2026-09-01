Шоу-бизнес: Как живет теперь София Ротару: Потеряла мужа, внук сбежал на лодке, а сама отказалась от сцены

София Ротару более полувека считалась одной из главных звезд в постсоветском пространстве. Поклонники были в восторге от ее голоса, характера и красоты, а слушатели России, Украины и Молдовы в равной степени считают ее представительницей своей эстрады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Культурология.рф62 подписчика
Свежие комментарии
- ВП История и археоло...
- LD Шоу-бизнес: Кидал...
- Кино: Тайна попул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым