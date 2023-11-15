Пытаются закрыть производство в Тольятти: Горожане боятся потерять работу

ПФ

Петр Федотов

С Юлией всё понятно-засланный казачек. А вот родные-проверяющие чего добиваются и ради какой выгоды идут у неё на поводу. Более того, роль администрации г. Тольятти, им тоже хрен по деревни, а депутатский корпус, тоже ангажирован? Или у всех рыльце в пушку, а самая большая патриотка охраны природы, журналистка Юлия , из Хабаровска! Отчего, никто в Тольятти не спросит у неё, сколько она получила и еще получит, за развал предприятия?