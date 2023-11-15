БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пытаются закрыть производство в Тольятти: Горожане боятся потерять работу

Пытаются закрыть производство в Тольятти: Горожане боятся потерять работу

Руководство тольяттинского предприятия «Алхим» на этой неделе обратилось с официальным заявлением к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, генеральному прокурору страны Игорю Краснову и другим официальным лицам.

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Комментарии
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ПФ
Петр Федотов
С Юлией всё понятно-засланный казачек. А вот родные-проверяющие чего добиваются и ради какой выгоды идут у неё на поводу. Более того, роль администрации г. Тольятти, им тоже хрен по деревни, а депутатский корпус, тоже ангажирован? Или у всех рыльце в пушку, а самая большая патриотка охраны природы,  журналистка Юлия , из Хабаровска! Отчего, никто в Тольятти  не спросит у неё, сколько она получила и еще получит, за развал предприятия?
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16 час.
Вячеслав Денисов
Если недостатков за такое время огромным количеством проверок не найдено, то почему бы не подать иск к этой &quot;борцуне за правду&quot; на несколько миллиончиков за злостное сутяжничество с целью личной выгоды?
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14 час.

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