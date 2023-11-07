ИИ в помощь: в Москве нейросети подключили к диагностике пациентов

Московские поликлиники начали использовать новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ). Он может анализировать все данные в картах пациентов за последние два года, чтобы точнее определить болезнь, — это поможет врачам не ошибиться при постановке диагноза.
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