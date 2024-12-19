Юрий Кот "В 211-й бригаде (ВСУ) военных избивали до разрыва внутренних органов и переломов костей черепа тех, кто не отдавал процент от зарплаты и боевых, держали в клетках" - народный депутат Украины Яцик.
Командиры укронацистов распинают своих православных подчинённых
Комментарии
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Валерий Фоменков
Смерть бандерью!
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21 мин.
Валерий Фоменков
Очень занимательная статья! Меня поражает то, с какой покорностью украинцы едут на войну, как терпят все издевательства над собой. И ведь никто из них даже не задумывается о том, чтобы начать сопротивляться. Как покорные безвольные бараны идут на убой. А ведь им даже оружие дали, бери и применяй его против бандерья! Воевать с Россией бесполезно, любого врага мы похороним 100%. А вот если воевать с реальным врагом - бандерьем и иностранными наёмниками, то шанс выжить есть и довольно большой!
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11 мин.
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