Православные отмечают Сретение Владимирской иконы 8 сентября

Сретение Владимирской иконы Божией Матери отмечается Православной Церковью 8 сентября. Предание связывает происхождение этого образа с евангельскими временами: считается, что его автором был апостол Лука, написавший Богородицу с Младенцем на столешнице, за которой совершалась трапеза Спасителя и Его Матери.
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