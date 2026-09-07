Православные отмечают Сретение Владимирской иконы 8 сентября

Сретение Владимирской иконы Божией Матери отмечается Православной Церковью 8 сентября. Предание связывает происхождение этого образа с евангельскими временами: считается, что его автором был апостол Лука, написавший Богородицу с Младенцем на столешнице, за которой совершалась трапеза Спасителя и Его Матери.