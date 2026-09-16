Лига 1 выложила пост, посвящённый игре Сафонова в матче с «Брестом», под российскую музыку

Лига 1 выложила видео, которое адресовано российскому вратарю «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову. Пресс-служба французской лиги сделала нарезку из успешных действий россиянина в игре с «Брестом» и выбрала российский трек исполнителя Вектор А «Не вернусь».
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