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Лига 1 выложила пост, посвящённый игре Сафонова в матче с «Брестом», под российскую музыку

Лига 1 выложила пост, посвящённый игре Сафонова в матче с «Брестом», под российскую музыку

Лига 1 выложила видео, которое адресовано российскому вратарю «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову. Пресс-служба французской лиги сделала нарезку из успешных действий россиянина в игре с «Брестом» и выбрала российский трек исполнителя Вектор А «Не вернусь».

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