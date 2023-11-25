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«Злобная Барби»: грузинская наемница в рядах ВСУ вызывает беспокойство

«Злобная Барби»: грузинская наемница в рядах ВСУ вызывает беспокойство

«Злобная Барби»: грузинская наемница в рядах ВСУ вызывает беспокойство Елена ВайленкоКэти Лешкашели, 28-летняя грузинская наемница из Телави, стала центром внимания после того, как ей был вручен «Золотой крест» за успешное выполнение боевых задач в составе ВСУ.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Поймать эту шлюху и повесить!
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12 час.
АШ
Александр Шутов
Этим вопросом займуться спецподразделения, и конец ее будет печальный
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10 час.
АР
Анна Романова
Разобрать на 2 части
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22 мин.

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