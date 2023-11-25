«Злобная Барби»: грузинская наемница в рядах ВСУ вызывает беспокойство Елена ВайленкоКэти Лешкашели, 28-летняя грузинская наемница из Телави, стала центром внимания после того, как ей был вручен «Золотой крест» за успешное выполнение боевых задач в составе ВСУ.