«Злобная Барби»: грузинская наемница в рядах ВСУ вызывает беспокойство Елена ВайленкоКэти Лешкашели, 28-летняя грузинская наемница из Телави, стала центром внимания после того, как ей был вручен «Золотой крест» за успешное выполнение боевых задач в составе ВСУ.
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