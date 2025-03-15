Командиру бригады ВСУ утвердили пожизненный срок

Апелляционный военный суд утвердил заочный пожизненный срок командиру ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федору Ярошевичу, который отдавал приказы о нанесении ударов по территории Белгородской области.
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