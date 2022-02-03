Ростех сообщил о завершении предварительных испытаний самоходки Лотос в 2022 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Предварительные испытания 120-миллиметрового авиадесантируемого самоходного артиллерийского орудия (САО) "Лотос" разработки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) будут завершены в 2022 году.
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