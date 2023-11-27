В России предложили отправлять в тюрьму за контрабанду жидкостей для вейпов

Помимо тюремного срока, авторы законопроекта предлагают ввести штраф до 1 млн рублей. Комитет Совфеда по экономической политике предложил наказывать лишением свободы на срок до семи лет за контрабанду жидкостей для вейпов.
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