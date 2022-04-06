«Выносите Бензема «Золотой мяч». Как болельщик «Барсы» и «Челси» говорю». Форвард «Автомобилиста» Голышев о 3 голах игрока «Реала»

«Выносите Бензема «Золотой мяч». Как болельщик «Барсы» и «Челси» говорю». Форвард «Автомобилиста» Голышев о 3 голах игрока «Реала»

Игрок «Автомобилиста» предложил вручить Кариму Бензема «Золотой мяч». Нападающий Анатолий Голышев таким образом отреагировал на хет-трик 34-летнего форварда «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:1) в Лондоне.

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