МАГАТЭ подтвердило непричастность РФ к пожару на ЗАЭС

В МАГАТЭ опровергли фейки о якобы причастности России к пожару на Запорожской АЭС. Об этом в воскресенье, 19 августа, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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