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Рогов: средства ПВО отразили атаку беспилотника ВСУ на Мелитополь

Рогов: средства ПВО отразили атаку беспилотника ВСУ на Мелитополь

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку украинского беспилотника на Мелитополь в Запорожской области.

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