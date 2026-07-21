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Царьград

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Житель Новороссийска задержан за оправдание ударов ВСУ по Курской области

Житель Новороссийска задержан за оправдание ударов ВСУ по Курской области

Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю задержан 29-летний житель Новороссийска. По данным правоохранительных органов, мужчина публично оправдывал ракетные удары Вооруженных сил Украины по Курской области.

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