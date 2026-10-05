G7 Oil Stocks Release Is A Band-Aid Fix in Broken Fuel Market

Crude oil prices and middle distillate cracks slumped at the end of last week as the G7 group of nations announced the release of 100 million barrels of oil stocks over four months, including a front-loaded substantial diesel release within the first 20 days by G7 members and partners.
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