Амаяк Акопян тяжело болен. В США он так и не уехал, потому что «это предательство»

Амаяк Акопян для миллионов зрителей был тем самым человеком, который мог подарить ощущение чуда. Советский иллюзионист, артист и телеведущий, его фирменное «ахалай-махалай» знали даже дети, которые никогда не держали в руках колоду карт.
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