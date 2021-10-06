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Синоптик Волосюк сообщила о новом рекорде атмосферного давления в Москве

Синоптик Волосюк сообщила о новом рекорде атмосферного давления в Москве

По словам специалиста, показатели барометра достигли отметки в 768,1 миллиметра ртутного столба. При этом предыдущий рекорд атмосферного давления, установленный в столице 6 октября 2014 года, составлял 766,6 миллиметра, сообщает РИА Новости.

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