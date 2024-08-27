ОТП Банк со 2 сентября повысит комиссию за переводы в евро

Что повлияло на решение банка? И как теперь выгодно перевести евро напрямую?Изменения в размере комиссии в ОТП Банке за осуществление переводов в евро коснутся физических лиц, они вырастут на 1 процентный пункт.
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