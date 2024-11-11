Потребители ресурсов могут спать спокойно – забота за проверку счетчиков перекладывается: новые правила учета ЖКХ с 1 ноября 2024 года Ольга БезродняяПроверка счётчиков полностью перекладывается на специализированные компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии