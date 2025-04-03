Байопик о падении и возрождении: Карпиловский заявил о готовности снять фильм про Ефремова

Режиссер объяснил, почему считает, что личность актера стала глубже Фото: открытые источники Режиссер Александр Карпиловский сделал неожиданное заявление о желании снять фильм с Михаилом Ефремовым в главной роли, передает ОСН.
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