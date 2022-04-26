Оздоев о 3:1 с «Краснодаром»: «Это даст «Зениту» огромный импульс, чтобы завершить очередной год с золотыми медалями»

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев оценил победу над «Краснодаром» (3:1) в матче РПЛ. — Ваш гол поставил точку в матче, до этого игра была напряженной, когда «Краснодар» перехватил инициативу.
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