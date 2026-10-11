«Как у неё» — почему копировать чужую внешность опасно и как хирург спасает от разочарования

Вы когда-нибудь видели фото идеальной модели или актрисы и подумали: «А почему бы мне не выглядеть так же?» Смартфон в руках, картинка в галерее — и вот вы уже делитесь с хирургом фотографией с экрана с просьбой: «Сделайте мне нос, как у неё, или скулы, как у неё».