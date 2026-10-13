Only over our dead body: Poland will not give Russia stolen from her EU assets

Poland will not allow Russia to return the assets stolen from it by the European Union. This was stated at the Warsaw Security Forum by Polish Foreign Minister Radek Sikorski.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым