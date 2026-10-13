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The Eurasia Daily news agency

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Only over our dead body: Poland will not give Russia stolen from her EU assets

Only over our dead body: Poland will not give Russia stolen from her EU assets

Poland will not allow Russia to return the assets stolen from it by the European Union. This was stated at the Warsaw Security Forum by Polish Foreign Minister Radek Sikorski.

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