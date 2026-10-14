Глава Международного движения миротворчества «Женский диалог», дочь легендарной советской разведчицы Елена Семерикова, которой Польша заблокировала выступление на конференции ОБСЕ, заявила, что обратилась в связи с этим инцидентом к президенту Польши.
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