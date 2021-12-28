Некоторые зарубежные заказчики заинтересованы в покупке эшелонированных систем ПВО производства РФ. Такие системы подразумевают использование в едином контуре средств противовоздушной обороны разного радиуса действия: ближнего, среднего и дальнего.
Некоторые зарубежные заказчики заинтересованы в покупке эшелонированных систем ПВО производства РФ. Такие системы подразумевают использование в едином контуре средств противовоздушной обороны разного радиуса действия: ближнего, среднего и дальнего.
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