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Зарубежные заказчики заинтересованы в покупке эшелонированных систем ПВО производства РФ

Зарубежные заказчики заинтересованы в покупке эшелонированных систем ПВО производства РФ

Некоторые зарубежные заказчики заинтересованы в покупке эшелонированных систем ПВО производства РФ. Такие системы подразумевают использование в едином контуре средств противовоздушной обороны разного радиуса действия: ближнего, среднего и дальнего.

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