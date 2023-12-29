Военнослужащие ЦВО показали подготовку блиндажей к новогоднему празднику

Военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском направлении приступили к подготовке мест проживания в прифронтовой зоне и на линии боевого соприкосновения к празднованию Нового года и Рождества.
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