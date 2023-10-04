Зачем Симоньян предложила произвести ядерный взрыв над Сибирью и как на это реагируют

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Главный редактор канала RT, одна из главных российских пропагандистов Маргарита Симоньян предложила взорвать в небе над Сибирью ядерную бомбу, чтоб оставить мир без средств связи и вывести из строя все спутники на земной орбите.