Снайперы Вооруженных сил Российской Федерации относят иностранных наемников в рядах украинской армии к приоритетным целям для поражения и умеют легко распознавать их среди остальных военных Вооруженных сил Украины.
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