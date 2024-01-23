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Петербургский НИИ выиграл суд у владельца IKEA на 1,3 млрд

Петербургский НИИ выиграл суд у владельца IKEA на 1,3 млрд

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение по иску АО «Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации» к российскому подразделению шведского холдинга Ingka Centres.

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