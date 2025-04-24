Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военкор Поддубный: ситуация в зоне СВО проще не становится

Герой России, известный военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО), которая, по его словам, проще не становится.

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