Военкор Поддубный: ситуация в зоне СВО проще не становится

Герой России, известный военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО), которая, по его словам, проще не становится.
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