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В столичном метро кавказец в футболке с надписью «Я — дагестанец. Нет плохой нации» раздавал женщинам цветы и шоколадки

В столичном метро кавказец в футболке с надписью «Я — дагестанец. Нет плохой нации» раздавал женщинам цветы и шоколадки

Мухаммад Магомедов таким образом хотел извиниться за поведение своих соотечественников. .

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Альбина Колесникова
Браво молодец!
Борис Захарченко
Пошёл бы он на хер со своими цветами и шоколадками.
Лео Л
Он прав нет плохой, а ублюдки есть у каждой нации
bianka Белая
Нет, конечно, плохих и хороших национальностей и народов. Просто все без исключения должны быть равны перед законом. Трое дагестанских отморозков, совершивших преступление, должны получить по полной- столько же, сколько другие аналогичные отморозки любой национальности.

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