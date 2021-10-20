В столичном метро кавказец в футболке с надписью «Я — дагестанец. Нет плохой нации» раздавал женщинам цветы и шоколадки

ЮлияВ столичном метро кавказец в футболке с надписью «Я — дагестанец. Нет плохой нации» раздавал женщинам цветы и шоколадкиМухаммад Магомедов таким образом хотел извиниться за поведение своих соотечественников. .Вернуться к статье45НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаБраво молодец!Борис ЗахарченкоПошёл бы он на хер со своими цветами и шоколадками.ЛЛЛео ЛОн прав нет плохой, а ублюдки есть у каждой нацииbianka БелаяНет, конечно, плохих и хороших национальностей и народов. Просто все без исключения должны быть равны перед законом. Трое дагестанских отморозков, совершивших преступление, должны получить по полной- столько же, сколько другие аналогичные отморозки любой национальности.Комментировать
Свежие комментарии